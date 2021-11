Depois do trágico acidente que vitimou Marília Mendonça, as canções da artista brasileira destacaram-se nos vários rankings do Spotify. Esta quarta-feira, dia 9 de novembro, "Esqueça-me Se For Capaz" e "Todo Mundo Menos Você", ambas em parceria com Maiara & Maraisa, chegaram ao Top 200 do serviço de streaming.

Em Portugal, o Top 50 conta com cinco canções da "rainha da sofrência". Já no Brasil, entre as 200 músicas mais ouvidas nas últimas horas, 74 canções são de Marília Mendonça.

"Graveto", "Troca de Calçada", "Bebi Liguei", "Todo O Mundo Vai Sofrer" ou "Surpresa" são alguns dos temas da artista brasileira com mais reproduções no Spotify.