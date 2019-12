“Canja de Galinha (com Miúdos)” é o nome do espetáculo, e o diálogo corre entre Ana Amaral, Ana Simão, Duarte Guimarães, Ivo Alexandre, Joana Manaças, João Reixa, Levi Martins, Maria Mascarenhas, Rafaela Jacinto, Rui Seabra e Sérgio Coragem, aos quais se junta a voz de Luísa Cruz, no auditório do museu localizado no edifício do antigo Convento das Bernardas, onde em tempos funcionou uma antiga igreja e também uma sala de cinema.

“Entre a flauta e a viola” e “Patologia do casamento”, dois textos de Camilo Castelo Branco (1825-1890) “muito diferentes entre si”, foram o ponto de partida de Luis Miguel Cintra para a construção deste espetáculo que, para si, é ”uma coisa muito agradável e fantástica, graças ao contacto com aquele grupo de atores”.

“Pessoas que já não são crianças, já têm alguns anos de prática e uma atitude que se concilia bem com a minha. Não estão na corrida à carreira, às coisas de televisão e ao estrelato”, disse, em entrevista à Lusa. São "pessoas muito sérias, na sua maneira de elaborar as coisas, e inteligentes”, que o ator e encenador “conhecia mal”, embora já tivesse trabalhado com algumas.

Além de Duarte Guimarães, ator que esteve sempre ligado ao Teatro da Cornucópia, o elenco do novo espetáculo é composto por atores com quem o fundador da antiga companhia com sede no Bairro Alto só tivera contactos esporádicos ou “pequenas intervenções”. E que lhe deixaram “vontade de [os] conhecer melhor”.