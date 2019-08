A pianista portuguesa Maria João Pires fará duas atuações em setembro no Centro de Artes de Belgais, Castelo Branco, com a participação da cantora Mísia, do pianista Theo Gheorghiu e do Grupo Coral de Serpa.

Os concertos, intitulados "Canto da Terra" por serem uma "celebração da voz", acontecerão a 14 e 15 de setembro, sendo que o primeiro está esgotado. As duas datas fazem parte da temporada de concertos de verão do Centro de Artes de Belgais, de junho a setembro, com "música coral, canto, piano, trios de cordas e, também, dança e expressão cénica".