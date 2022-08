O músico Patche Di Rima, “o maior cantor da atualidade na Guiné-Bissau”, celebra vinte anos de carreira com um espetáculo no Teatro Tivoli, em Lisboa, no sábado.

De acordo com a promotora do concerto, em comunicado, o “verdadeiro embaixador da cultura guineense” terá em palco “um elenco de convidados de luxo”, do qual fazem parte Grace Évora, Karyna Gomes, Kimi Djabate, Maio Cope, Clay, Saturnino Gibels, Bidjola Fulugo e Netos de Bandim. A Lisboa, Patche Di Rima traz “não só a sua música, como principalmente, o seu manifesto pela ‘Guineendade’”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram