A cantora belga Meskerem Mees é a vencedora do Grande Prémio do Júri do concurso Music Moves Europe, da Comissão Europeia, que distingue artistas emergentes representativos do "som europeu de hoje e de amanhã”, anunciou na quinta-feira a organização.

A seu lado estão Denise Chaila (Irlanda), Дeva (Hungria), Mezerg (França), Blanks (Países Baixos) e Alina Pash (Ucrânia), como os cinco vencedores do Music Moves Europe, enquanto o Prémio do Público foi para Ladaniva, da Arménia.

"Fomos unânimes na escolha de Meskerem Mees como vencedora do Grande Prémio do Júri do Music Moves Europe 2022. Autêntica, intemporal, com uma belíssima voz, Meskerem Mees destacou-se com atuações impecáveis e canções cheias de alma”, disse o júri, sobre a escolha da cantora de 23 anos, que provém de Gante, na Bélgica.

O nome dos vencedores, escolhidos de entre 15 nomeados de vários países, foi anunciado hoje numa cerimónia online, inserida no Eurosonic Noorderslag, que decorre até sábado em Groningen, nos Países Baixos, e é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

Cada um dos vencedores irá receber um prémio de dez mil euros para promoção internacional, beneficiando o vencedor do Grande Prémio de um 'voucher' suplementar no valor de cinco mil euros. O Prémio do Público tem também o valor de cinco mil euros.

A artista portuguesa Nenny era uma das finalistas dos prémios. Além de Nenny e dos vencedores, estavam também nomeados Anna (Itália), Balkan Taksim (Romenia), Dora (Espanha), Francis of Delirium (Luxemburgo), Friedberg (Áustria), Jada (Dinamarca) e Zoe Wees (Alemanha).

O júri foi composto por Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify) e ainda por Alyona Alyona, vencedora do Prémio do Público em 2021.

Nenny, de 20 anos, cuja música combina Hip-Hop, Soul, R&B e Dancehall, tem sido apontada como um fenómeno da música portuguesa.

O primeiro tema original de Nenny, “Sushi”, foi partilhado no Youtube a 03 de março de 2019 e quase um ano depois contabilizava mais de 12 milhões de visualizações.

Os temas do primeiro EP, “Aura”, editado em 2020, levaram-na a ser nomeada para os Play – Prémios da Música Portuguesa, nas categorias de Artista Revelação e Canção do Ano, para os Globos de Ouro, na categoria de Revelação do Ano e para os MTV Europe Music Awards, na categoria de melhor artista português.

Nenny participou também no Tiny Desk da rádio NPR e no COLORS, duas plataformas de concertos que ajudam a impulsionar artistas emergentes de todo o mundo.

Music Moves Europe é a estrutura da Comissão Europeia que congrega iniciativas e ações dedicadas a apoiar o setor da música.