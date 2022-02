“Agnes irá apresentar-se em três cidades portuguesas, terminando esta curta digressão em Londres. Dia 25 de março arranca esta série de concertos no Centro de Arte de Ovar, segue para o Porto, onde atuará no Hard Club a 26 do mesmo mês. Já Lisboa recebe a artista dia 02 de abril, no Estúdio Time Out, e Londres acontece a dia 04, no The Jazz Café”, refere a promotora dos espetáculos em comunicado.

Agnes Nunes, de 19 anos, irá aproveitar os concertos para apresentar “Menina Mulher”, disco que inclui “episódios pessoais como aceitação de seu cabelo crespo, autoestima e amor-próprio, através de canções cheias de mergulhos introspetivos”.