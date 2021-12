Os Capitão Fausto vão assinalar os dez anos do álbum de estreia, “Gazela”, com concertos nos coliseus de Lisboa e do Porto, em março, mês em que editam um novo disco de originais, foi hoje anunciado.

A banda vai “celebrar em palco os hinos pop e a urgência das canções que os acompanham desde a sua estreia nos dias 12 de março de 2022 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 17 de março no Coliseu do Porto”, refere o agenciamento dos Capitão Fausto num comunicado hoje divulgado. O mais recente e quarto álbum do grupo, “A invenção do dia claro”, foi editado em março de 2019. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram