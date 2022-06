Carlão, Linda Martini ou o DJ Pedro Tabuada são alguns dos artistas que fazem parte do programa “Música no Jardim do Morro”, que regressa em julho a Vila Nova de Gaia após dois anos de interregno, foi hoje anunciado.

O Jardim do Morro, um anfiteatro ao ar livre com vista para o rio Douro, vai acolher nos fins de semana de julho concertos com entrada livre, num total de seis iniciativas, descreve a organização a cargo da Câmara de Gaia, no distrito do Porto.

No domingo, às 21:30, o “Música no Jardim do Morro” arranca com Carlão, músico que se tornou conhecido como Pacman, vocalista da banda Da Weasel.

A 10 de julho, às 18:30, sobem ao palco os Samba sem Fronteiras, um grupo de roda de samba que nasceu da iniciativa de alguns brasileiros residentes em Portugal que “procuram manter viva a chama do samba de raiz e da música brasileira”, lê-se no comunicado da autarquia.

Já a 17 de julho, às 16:30, atuarão O Pequeno David e os Sem Soninho, “um grupo divertido”, como refere a Câmara de Gaia, que tem “músicas animadas para jovens que gostam de se divertir e para adultos que gostam de se sentir como os jovens”.

O programa continuará a 23 de julho, desta vez num sábado, às 21:30, com os Linda Martini, uma banda de rock, cujo mais recente álbum “Errôr” foi lançado este ano.

Para sábado dia 30 de julho, no encerramento de um evento que não se realizou durante dois anos devido à pandemia da covid-19, estão reservados dois momentos: às 18:30 espera-se a atuação do DJ Pedro Tabuada e às 21:30 a dos Fogo Fogo, um projeto de ritmos cabo-verdianos.

O “Música no Jardim do Morro” surgiu em 2017, após a requalificação deste espaço verde.