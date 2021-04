Carminho atua no grande auditório do CCB, em Lisboa, no dia 30 de abril, pelas 19:00, acompanhada pelos músicos André Dias, na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso, na viola, Tiago Maia, no baixo acústico, e Pedro Geraldes, na 'lap steel' e guitarra eléctrica.

A lotação da sala é reduzida, cumprindo-se "todas as medidas de segurança", refere o Museu do Fado em comunicado. O espetáculo é transmitido em 'streaming', no mesmo dia, pelas 21:30.

"Maria" é o quinto álbum de Carminho, saído em 2018, no qual a fadista assina, letra e música, os temas "A Tecedeira", "Estrela", "A Mulher Vento" e "Poeta", e ainda as letras de "Se Vieres", que canta na melodia tradicional do Fado Santa Luzia, de Armando Machado, e "Desengano", que gravou no Fado Latino, de Jaime Santos, e a música de "Quero Um Cavalo de Várias Cores", com letra de Reinaldo Ferreira (1922-1959).