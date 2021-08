As fadistas Carminho e Fábia Rebordão atuam em setembro no 4.ª Festival de Fado de Barcelona, no sudeste de Espanha, depois do interregno do certame, no ano passado, devido à pandemia.

Carminho atua a 29 de setembro, às 20h30 locais, na Sala Barts, em Barcelona, e no dia seguinte, no mesmo palco e à mesma hora, canta Fábia Rebordão, que recentemente editou o duplo álbum "Eu Sou". O projeto "Festival de Fado" conta 11 anos, e marca presença a 16 cidades, apresentando "dois artistas em concerto". Realiza ainda "um trabalho de divulgação da língua e da cultura portuguesas", como destaca a organização em comunicado.