Na sua conta no Instagram, Carolina Deslandes comentou a conversa de Dino D'Santiago com Daniel Oliveira. "Ontem o país parou para ouvir o testemunho mais duro, bonito e verdadeiro que alguma vez passou em televisão. Acredito que chorámos todos, e acredito que sentimos todos no coração que o Dino é a pessoa que trabalhamos para ser", começou por frisar.

"Também ele trabalha, e assume-o, para fazer do passado combustível para o futuro e não entrave. Para fazer da história a catapulta e não a gaiola. E isso, é missão dos Bons. Na vida ensinam-nos a admirar o sucesso, a ambição, o método - de nada me vale ver um bom profissional que não é boa pessoa. É um plano sem concretização, porque a concretização humana não se mede em números. A concretização humana é ter o coração acima do ego, a bondade acima do instinto, a alma acima de tudo", escreveu a cantora nas redes sociais.

No texto, Carolina Deslandes confessou que é um "orgulho" ser colega do músico no programa "The Voice Portugal", da RTP1: "Hoje, quando ligarem a televisão e virem o Dino sentado naquela cadeira, pensem na beleza dos sonhos. Na beleza da fé. No trabalho, na perseverança, pensem que o Dino está a fazer com que crianças que não têm nada a não ser o sonho, sintam que têm um lugar. É mais que um orgulho fazer isto com ele".

"Ontem a minha mãe ligou-me a chorar e disse 'eu preciso do número do Dino, eu preciso de lhe dizer que o admiro, que torço por ele' - porque é isto que o Dino faz. Ele não entra em nossa casa. Ele é a casa", rematou.