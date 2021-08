Na tarde deste domingo, dia 29 de agosto, Carolina Deslandes partilhou um desabafo no Instagram. Na sua conta, a cantora frisou que está farta da vida" das redes sociais.

"A curtir o domingo debaixo do chorão. Amanhã começo a gravar um projecto muito especial e quero muito ir à feira do livro. Alguém já leu o 'Balada para Sophie' do Filipe Melo? É o meu novo livro preferido Há alguma coisa do outro mundo que me recomendem?", começou por escrever a cantora.

"Desculpem este conteúdo tão 'random', mas estou farta da vida de m**** das redes, em que ninguém parece uma pessoa a falar", rematou Carolina Deslandes.