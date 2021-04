A 13 de abril de 2017, há quatro anos, Carolina Deslandes editou o tema "A Vida Toda”. A canção foi o primeiro single do álbum "Casa", editado um ano depois.

Nas redes sociais, a artista recordou o lançamento da canção. "Faz hoje 4 anos que lancei 'A Vida Toda'. Faz hoje 4 anos que mudei a minha vida para sempre", lembrou.

"Neste dia tinha zero concertos marcados. A vida muda mesmo", frisou Carolina Deslandes na sua conta no Instagram.

No Spotify, a canção "A Vida Toda” soma mais de seis milhões de reproduções. Já no Youtube, o videoclip do single já foi visto mais de 11 milhões de vezes.

Veja a publicação: