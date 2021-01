"Estão em programa obras de referência do repertório romântico, com particular destaque para as variações de Beethoven [32 Variações em Dó menor] e Schumann ['Variações Abegg'], num percurso até às correntes mais jazzísticas do século XX, com as variações plenas de 'swing' de Nikolai Kapustin [Variações op. 41]", escreve a Casa da Música, na apresentação do programa.

Natural de Coimbra, David Craveiro iniciou os estudos de piano em 2012, no Conservatório de Musica de Seia. Entre 2014 e 2018, estudou no Centro de Cultura Musical, em Santo Tirso, e, em 2018, foi admitido no Conservatório de Música do Porto, que frequentou até 2020.

David Craveiro foi premiado em concursos nacionais e internacionais de piano, destacando-se o 1.º prémio e o prémio especial Georgeta Sandu, no Concurso Internacional Pro Piano de Bucareste (Roménia, 2019), o 1.º prémio no Concurso do Conservatório do Porto (2019) e o 1.º prémio e o prémio de melhor interpretação de uma peça portuguesa, no Concurso de Piano de Oeiras (2020). Foi ainda distinguido no Concurso Internacional Peter Torperczer de Kosice (Eslováquia, 2019) e no Concurso jovem.com (2019).

O Ciclo de Piano da Casa da Música para 2021, já anunciado pela instituição, prevê recitais dos pianistas Arcadi Volodos, Alexandre Romanovsky, Grigory Sokolov, Yeol Eum Son, Claire Huangci, Vadym Kholodenko e Benjamin Grovesnor.