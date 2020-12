Um grupo de casas de fado de Lisboa organiza um "#BrunchFado" no próximo sábado, a partir das 6h30, no Clube do Fado, em Alfama, com o intuito de chamar a atenção para a situação de dificuldades económicas que vive o setor.

"A partir das 06:30, até às 12:30, são muitos os fadistas e os músicos que por ali vão passar para confirmar a força de um setor que anseia pelo regresso à normalidade", lê-se no comunicado divulgado. Vários foram os artistas que já confirmaram a sua presença: Ângelo Freire, António Neto, Augusto Ramos, Carlos Leitão, Cláudia Picado, Cristiano de Sousa, Elsa Laboreiro, Frederico Gato, José Geadas, Lina ou Maria Emília. A lista inclui ainda Nelson Aleixo, Paulo Paz, Pedro Moutinho, Rodrigo Costa Félix, Rute Soares, Sandra Correia, Sara Paixão, Vasco Sousa e Yola Dinis. As receitas deste evento revertem para a União Audiovisual.