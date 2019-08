O Festival Flamenco, no Lounge D do Casino Estoril, arranca a 4 de setembro, apresentando “uma série quatro espetáculos com alguns dos melhores intérpretes de flamenco”, divulgou hoje o Casino.

Os espetáculos realizam-se sempre às quartas-feiras, a partir das 22:00. A família De Los Reyes abre o certame, com "Mestre Juan de los Reyes (baile) e Saray de los Reyes (baile)", no dia 4. Juan de los Reyes foi dançarino na companhia de Mario Maya e dedica-se ao ensino na sua academia, o estúdio flamenco De los Reyes. No dia 11, atua o guitarrista Santiago Lara, que desenvolveu a sua carreira artística em Jerez de la Frontera e acompanhou Manolo Sanlúcar. Em 2012, editou o seu segundo disco, "Sentimientos Nuevos", que apresentou no Festival de Jerez e na International House of Music em Moscovo. Este ano recebeu galardão "Giraldillo al toque" da Bienal de Flamenco de Sevilla. No dia 18 de setembro atuam José Luis Montón (guitarra e voz) e Mariano Cruceta (baile).