Castelo Branco recebe, no final do mês, o segundo Festival Internacional de Tango Argentino da Beira Baixa, evento que reúne artistas e professores de referência mundial com o objetivo de promover o intercâmbio cultural de experiências entre pessoas do mundo.

“Este festival surge do desejo de partilhar, transmitir, mostrar e experimentar essa linguagem maravilhosa que é o tango nas suas diversas formas, e o desejo de dançar”, explicou, em comunicado, a Puro Abrazo -Associação para a promoção e difusão sociocultural da cultura e do Tango Argentino, organizadora do evento.

O Tango foi classificado pela UNESCO como património imaterial da humanidade em 2009.

Segundo a organização do festival, a sua difusão e prática “tem crescido em todo o mundo e em Castelo Branco também”, onde existem aulas regulares e uma comunidade de fãs.

O evento decorre na cidade de Castelo Branco nos dias 28, 29 e 30, em vários espaços da cidade, nomeadamente no Cineteatro Avenida e no Centro Artístico Albicastrense.

O programa conta com mais de 30 horas de Tango, aulas e ‘workshops’, quatro milongas, quatro exibições de tango por bailarinos profissionais, um espetáculo Tango Manso, três DJ e uma orquestra de Tango "La Ideal".

A organização destacou ainda a presença de Melisa Sacchi e Cristian Palomo, Campeões Mundiais de Tango , Alejandra Armenti e Daniel Juarez, bailarinos, coreógrafos e júris do campeonato mundial de Tango, Graciana Romeo e Juan Capriotti, Florencia Gil Bilbao, entre outros.

Os ‘workshops’ e aulas decorrem nos três dias do festival durante o período da tarde.

À noite e tarde realizam-se as milongas (espaço social de dança) onde serão feitas as exibições pelos bailarinos profissionais.

Estão também previstas aulas gratuitas para iniciados que queiram aprender Tango e uma milonga gratuita aberta ao público, mas com inscrição prévia obrigatória.