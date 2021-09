A artista visual Catarina Quintas, de 25 anos, é a vencedora da Concurso de Apoio à Criação Artística da Fundação Oriente, com um projeto de desenho e ilustração em torno do Japão tradicional, anunciou hoje a organização.

Além de uma bolsa de apoio à criação, no valor de três mil euros, a vencedora terá as suas obras expostas no Museu do Oriente, no âmbito da programação da instituição, prevista para o primeiro trimestre de 2022.

No âmbito do concurso - que recebeu 89 candidaturas - foi ainda atribuída uma menção honrosa a Rita Reis, de 37 anos, pelo projeto de instalação "Tanzuku", indica um comunicado da Fundação Oriente.

O júri do concurso foi composto por João Amorim, do conselho de administração da Fundação Oriente, Joana Belard da Fonseca, da direção do Museu do Oriente, e pelo artista plástico José de Guimarães.

A iniciativa inscreve-se na estratégia de apoio à investigação, criação artística e dinamização cultural da Fundação Oriente, assente sobretudo no seu programa de bolsas, ativo há mais de 30 anos.

O concurso foi lançado no início de 2021, "para fazer face aos constrangimentos decorridos da pandemia sentidos no panorama cultural e artístico, em especial por jovens artistas ou artistas em início de carreira", recorda.

A Fundação Oriente - que possui um museu com acervo próprio, em Lisboa - tem por missão estatutária a prossecução de ações de caráter cultural, educativo, artístico, científico, social e filantrópico, a desenvolver em Portugal e em Macau, e que “visem a valorização e a continuidade das relações históricas e culturais entre Portugal e o Oriente”.

O acervo do museu é alusivo à presença portuguesa na Ásia, com mais de 2.000 objetos artísticos e documentais, nomeadamente biombos chineses e japoneses dos séculos XVII e XVIII, peças de arte namban, porcelanas brasonadas da Companhia das Índias para o mercado português e porcelanas decoradas com temática ocidental de exportação para o mercado europeu, e ainda um núcleo relacionado com as culturas dos povos de Timor.

Outra parte do acervo encontra-se reunido sob a designação de Coleção Kwok On, fruto da doação do Museu Kwok On de Paris, com mais de 15.000 testemunhos das artes performativas do continente asiático e dos patrimónios narrativo, religioso e ritual de que essas artes são expressão.

Para comemorar o Dia Europeu das Fundações e Doadores, que se assinala sexta-feira, dia 01 de outubro, a entrada no Museu do Oriente será gratuita, indica ainda.