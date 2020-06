"Além de um pequeno corte na cabeça, estou bem", disse, sem explicar o que estava a fazer com o dispositivo no momento do acidente.

Gillard, que chefiou o governo australiano de 2010 a 2013, também não dramatizou, mas brincou com a situação: "Tenha muito cuidado com a motosserra, você tem uma cabeça muito famosa e não penso que as pessoas gostem de ver cortes nela".

Blanchett, que está a viver com a sua família perto da cidade inglesa de Tunbridge Wells, também explicou que ajudou seu filho mais velho a estudar em casa durante o confinamento.

Experiência que garante que ter reforçado o "enorme respeito" que tinha pelos professores, que acredita que deviam ser mais bem pagos.