O maior festival de verão dos Açores está de volta para mais uma edição. De 7 a 9 de agosto, o MEO Monte Verde transforma a Praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, em São Miguel, num ponto de encontro entre música, tecnologia, sustentabilidade e inclusão.

Seu Jorge, Portugal. The Man, Silence 4, Plutonio, Fernando Daniel e Boney M são alguns dos artistas que prometem animar o festival. A edição de 2025 espera atrair cerca de 40 mil pessoas, consolidando "o estatuto do MEO Monte Verde como o festival de verão de referência nos Açores".

"Mais do que um evento musical, o festival afirma-se como um motor de dinamização cultural e económica para a região, com o MEO a desempenhar um papel central enquanto naming sponsor e principal parceiro tecnológico. Uma marca que investe nos Açores Ao apostar de forma consistente no MEO Monte Verde, o MEO reforça o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável dos Açores, apoiando a economia local, valorizando a cultura açoriana e promovendo a coesão social através da música", destaca o MEO em comunicado.

A edição de 2025 do MEO Monte Verde apresenta uma novidade: o espaço Sensações. Integrado na área de campismo, este novo conceito proporcionará a 16 clientes uma experiência exclusiva, marcada pelo conforto, segurança e acompanhamento personalizado por parte da equipa MEO.

Comprometidos com a promoção de uma cultura acessível e inclusiva, o MEO e a Fundação MEO integram pela primeira vez no festival o projeto “Música com Sentido”. Em 2025, o festival contará com plataformas para pessoas com mobilidade condicionada e intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, garantindo que todos, independentemente das suas capacidades, possam viver a música em pleno.

"O MEO Monte Verde representa a fusão perfeita entre tecnologia, cultura e comunidade. É com orgulho que continuamos a investir nos Açores, criando valor local e experiências memoráveis para todos os que aqui vivem ou nos visitam", afirma Luís Cabral, Diretor Comercial da MEO Empresas Açores.