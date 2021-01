O espetáculo estará em cena no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, em Alverca do Ribatejo, de 7 a 17 de janeiro, com sessões às 21:00, às quintas e sextas-feiras, e, aos domingos, às 11h00.

Encenada por Rui Dionísio, a peça tem interpretações de João Cabral, Susana Sá, Marques d'Arede, Elisabete Piecho, Erica Rodrigues, Tó Zé Santos, Fátima Encarnado e Bruna Costa.

A cenografia e figurinos são de Ana Paula Rocha.