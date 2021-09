A iniciativa, subordinada ao tema “Semana da Arte e Cultura”, é promovida pelo município e vai decorrer entre os dias 3 e 8 de setembro.

As comemorações arrancam no Teatro Cinema de Ponte de Sor, pelas 21h00, com a Gala Especial FestFado Alto Alentejo, numa homenagem a Fernando Maia, que irá contar com a participação de todos os vencedores das edições deste espetáculo musical.

No dia 4 de setembro, o Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor acolhe, pelas 10h30, a “Hora do Conto”, tendo como tema “Professor de Canto, procura-se”, com Margarida Pinto Basto.

Pelas 14h30 está anunciada uma oficina de teatro e expressão dramática, a cargo de Gonçalo Babo.

No mesmo dia, pelas 17h00, vai ser inaugurada uma exposição de Raphael Gindt e Daniel Mac Lloyd, dois artistas independentes ligados à arte urbana.

O dia termina com um concerto pelas 18h00, com Maio 7Luas Band e a apresentação de uma residência artística.

No último dia do festival (8 de setembro), vai decorrer a 7.ª edição das jornadas experimentais do voluntariado BS3 – Associação Caminhar, também no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor.

O município anuncia ainda que, para além destes momentos culturais, esta semana alberga ainda duas residências artísticas com “trabalho contínuo” e de “forma intensiva”.

A residência artística da Maio 7Luas Band, que decorre entre 3 e 5 de setembro, e uma outra de Med Arab 7Sois Ensemble.