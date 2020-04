O podcast da semana recorda o encontro "Anos 60: os factores de mudança", organizado pelo CNC e pela Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1990, assinalando os 25 anos da revista O Tempo e o Modo e os 20 anos da associação social.

Depoimentos de Mário Soares, Guilherme d'Oliveira Martins, Luís Salgado de Matos e Mário Rui, além de Bénard da Costa, Alçada Baptista e Helena Vaz da Silva, cruzam-se na evocação.

Está também disponível uma gravação de 1985, quando o CNC assinalou a passagem do cometa Halley, com o projeto "Halley Hall". O centro comemorava então 40 anos e promoveu uma instalação nas Amoreiras, com a colaboração do artista António Palolo e do jurista e divulgador Alberto Vaz da Silva.

"Continuaremos a disponibilizar semanalmente gravações históricas de grandes projetos que marcaram a vida do CNC no final do século XX: conferências, cursos, entrevistas e outros documentos preciosos saídos do seu arquivo histórico", promete a instituição.