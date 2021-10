Em declarações à agência Lusa, o diretor do festival de música de Paredes de Coura, João Carvalho, explicou que o concelho do distrito de Viana do Castelo “está há demasiado tempo sem música e não podia esperar mais”.

“Este conceito do Courage Club [dias 3 e 4 de dezembro] é precisamente mostrar que é um ato de coragem, hoje em dia, fazer música”, afirmou João Carvalho.

O evento decorrerá em vários espaços, estando prevista a instalação de “uma tenda no centro da vila onde estará o palco principal” de maiores dimensões para acolher “mais pessoas”.

O cartaz será anunciado na próxima semana, mas, à Lusa, João Carvalho desvendou que “será um cartaz essencialmente nacional, com grandes nomes da música alternativa portuguesa, bandas novas que são cada vez mais e com grande qualidade, e com um ou outro apontamento estrangeiro”.

“Serão cerca de 20 concertos em dois dias a acontecer, alguns em simultâneo, para as pessoas terem opções. O cartaz, fechado a 90%, será anunciado na próxima semana”, frisou.

O diretor do festival de música de Paredes de Coura lembrou que tinha “prometido” promover um evento antes do verão por considerar que o concelho “tem um capital de ternura enorme que não pode ser desperdiçado”.

“Temos milhares de pessoas que gostam de Paredes de Coura, que têm saudades de Paredes de Coura e que não vão lá [a Paredes de Coura] há algum tempo. Algumas, mesmo não havendo festival, foram passar lá passar uns dias, mas achamos que devíamos fazer alguma coisa para essas pessoas, mas também para o comércio”, explicou.

O objetivo do Courage Club “é celebrar Paredes de Coura, o poder estar juntos, poder abraçar e dançar”.

Para João Carvalho, “Paredes de Coura está sempre ávido de receber gente nova e a prova foi o impacto” do anúncio, na quarta-feira, nas redes sociais, das datas do Courage Clube.

“Tivemos centenas e centenas, para não dizer milhares, de partilhas. Houve um contentamento generalizado o que quer dizer que a marca Paredes de Coura continua a ser sinónimo de música seja no verão ou no inverno”, destacou.

A organização promete um preço “muito acessível” dos bilhetes porque “o objetivo é receber gente de todo o país e que os espaços estejam cheios”.

“Garantidamente vai ser um preço muito acessível que não ultrapassará os 20 euros”, afirmou João Carvalho.

O diretor do festival de música que decorre na praia fluvial do Taboão adiantou que a organização “está a trabalhar para fazer uma grande edição [em 2022]”.

O festival minhoto cumprirá a 28.ª edição de 16 a 20 de agosto de 2022, junto à praia fluvial do Taboão, contando com mais um dia "especialmente dedicado à música portuguesa", refere a organização.

Grande parte dos 20 nomes anunciados, do rock, hip-hop e eletrónica, já tinham sido incluídos na edição de 2020, nomeadamente Pixies, Parquet Courts, Idles, BadBadNotGood, Ty Segall e Viagra Boys.

Foram ainda revelados nomes como The Blaze, Slowthai, The Comet Is Coming, Yves Tumor e Alex G, entre outros.