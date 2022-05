No dia seguinte, o guitarrista Bruno Santos reúne os músicos que durante 10 anos foram base do Septeto do Hot Clube, desta vez para homenagear dois pianistas com ligação direta ao 'bebop': Tadd Dameron e Bud Powell, através da "música mais orquestral e melódica" do primeiro, e do "virtuosismo e melodias angulosas" do segundo.

No Septeto encontram-se João Moreira, trompete, Pedro Moreira, saxofone tenor, João Pedro Coelho, piano, Romeu Tristão, contrabaixo, e André Sousa Machado, bateria, além de Bruno Santos, em guitarra.

Na quinta-feira, o duo do guitarrista Augusto Baschera e do pianista João Bernardo apresentam no 'Hot' o seu segundo disco, “Tempos e Lugares”, que resulta da gravação de um concerto no Teatro Micaelense, em São Miguel, nos Açores, em agosto do ano passado.

Na sexta e no sábado, o trio do guitarrista Pedro Madaleno - Pedro Madaleno Super Power Trio - apresenta temas históricos de Ahmad Jamal, "com ritmos frenéticos e contagiantes, que revelam o universo mágico deste compositor pianista, com uma forte influência da Soul Music, Motown e Funk, soberbamente misturados num idioma de jazz clássico", como se lê na apresentação do Hot Clube.

O trio de Pedro Madaleno conta com Yuri Daniel, em baixo, e Alexandre Frazão, em bateria.

O Hot Clube, na Praça da Alegria, abre as portas às 22h00, e todos os concertos têm início meia hora mais tarde.

No sábado, a Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, do Hot, na Travessa da Galé, em Alcântara, promove um "dia de portas abertas", entre as 15h00 e as 17h00, envolvendo atuações de grupos de alunos e de alunos e professores, dando a possibilidade de testar instrumentos e de fazer perguntas aos professores da escola.