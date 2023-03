A Companhia do Chapitô põe em cena “Júlio César”, uma peça de teatro a partir de ”eventos da vida” do imperador romano, a estrear-se em Lisboa, no dia 23.

"Explorar a comédia como linguagem para reinventar a história" é o objetivo da 39.ª criação da Companhia do Chapitô, que decorre depois de "Napoleão". A ação centra-se no "general romano e membro do primeiro Triunvirato, que liderou os exércitos romanos na conquista da Gália, antes de derrotar o seu rival político Pompeu em contexto de guerra civil", e antes de se autoproclamar "Ditador Perpétuo de Roma", cargo que não ocupou por muito tempo, pois acabou por ser assassinado por um grupo de senadores que o consideravam "uma ameaça à República". Um espetáculo que, segundo a companhia, está entre a "reconstituição histórica, o documentário e a paródia", em cena até 28 de abril, com sessões de quinta-feira a sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 17h00. Com criação coletiva, "Júlio César" tem encenação de Jose C. Garcia e Cláudia Nova, e interpretações de Jorge Cruz, Pedro Diogo e Susana Nunes.