O NOS Alive vai receber pela primeira vez no Palco Sagres a cantora Charli XCX. A artista atua a 8 de julho, no mesmo dia de Kendrick Lamar, Jorja Smith, Black Pumas e Fontaines D.C.

"Ao longo da sua carreira, Charlotte Aitchison, a.k.a. Charli XCX, afirmou-se como uma artista pioneira na sua produção musical. Detentora de um espírito empreendedor refrescante, aclamado pela crítica, que lhe permitiu criar um caminho próprio na pop global. Cantora, compositora, realizadora, apresentadora de rádio, não há nada que a inglesa de 26 anos não consiga fazer", lembra a organização em comunicado.

"Fancy”, “I Love It” e “Boom Clap", “Dirty Sexy Money” com David Guetta e Afrojack, e “Boys” são alguns dos maiores sucessos da cantora.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Charli XCX, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Moses Sumney, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Sea Girls, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.