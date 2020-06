De acordo com a programação para o período de setembro de 2020 a janeiro de 2021 do Trindade, hoje divulgada no ‘site’ do teatro, vão ser retomadas as representações do musical "Chicago", de Fred Ebb e Bob Fosse, encenado por Diogo Infante, com música de John Kander, de 02 de setembro a 01 de novembro.

Entre 10 de setembro e 25 de outubro, será apresentado o espetáculo "Amado monstro", adaptação do romance homónimo do espanhol Javier Tomeo, com encenação de João Didelet e Marcantonio del Carlo, que também interpretam.

A peça retrata a vivência de um homem que, subjugado pela mãe, só aos quarenta e sete anos se candidata ao seu primeiro emprego – guarda noturno da garagem de um banco -, criando empatia com outro homem que sofreu igualmente às mãos de uma mãe possessiva.

No dia 29 de setembro, o Teatro da Trindade INATEL apresenta, integrado no Ciclo Mundos, o grupo Huun-Huur-Tu, pioneiro na divulgação do canto diafónico khöömei, que transporta sons inspirados pelas montanhas Altai do centro-sul da Sibéria, mas também pelas colaborações com Frank Zappa ou Ry Cooder.

O coletivo, formado em 1992, é exímio no canto gutural e nos instrumentos tradicionais como o igil, khomuz (harpa tuvana) e o dünggür (tambor xamânico).

A 6 de outubro, é dia de Luísa Sobral subir ao palco do Trindade para encerrar a digressão do seu mais recente álbum de originais, “Rosa”, que passou por salas e festivais nacionais e internacionais em Espanha, Itália, Polónia, Uruguai, Austrália e Japão.

Segue-se outro espetáculo musical, a 20 de outubro, interpretado pelo cantautor e poeta brasileiro Luca Argel, que, em formato simples e intimista, envolve o espectador numa trama de histórias cantadas, que atravessam registos que vão da ternura ao humor.

Através de uma voz suave e sempre acompanhado da sua guitarra, por vezes até de inusitados instrumentos domésticos, o repertório consiste maioritariamente em temas originais dos seus dois últimos discos, “Conversa de Fila (2019) e “Bandeira” (2017), mas aponta também já para projetos futuros.

Integrado no ciclo dedicado às músicas do mundo, o compositor e pianista francês Christophe Chassol regressa a Portugal para apresentar, no dia 27 de outubro, o seu mais recente trabalho.

Apesar de ter um currículo rico em colaborações, Chassol destaca-se sobretudo a solo pelo trabalho com uma técnica muito específica: o “ultrascore”.

Entre 12 de novembro e 20 de dezembro, estará em cena “Maria, a mãe”, de Elmano Sancho, um espetáculo teatral composto por três textos – “José, o pai”, “Maria, a mãe” e “Jesus, o filho” -, tendo como elemento cénico comum um oratório da Sagrada Família, e com Custódia Gallego, Elmano Sancho, João Gaspar e Lucília Raimundo no elenco.

Voltando aos espetáculos musicais, e a fechar o Ciclo Mundos desta temporada, o Teatro da Trindade apresenta, a 24 de novembro, os Maîtres Tambours du Burundi, grupo que recupera uma tradição local de um passado ancestral, apresentando uma performance de ritmos, clamores, danças e acrobacias.