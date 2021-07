Chico da Tina, de acordo com a editora em comunicado, dará “dois concertos especiais, a 11 de dezembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e a 22 de janeiro na Sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa”.

“Estes espetáculos servem de mote à apresentação do novo álbum, ‘E agora como é que é’, que tem edição prevista para o último trimestre deste ano”, refere a editora.

O músico promete “noites de antologia em duas das principais salas do país, num evento que será mais do que um concerto, uma experiência ou inebriação cultural coletiva, com apresentações e convidados, tão ou mais singulares do que o próprio”.