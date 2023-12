Segundo a agência EFE, o acordo oficial de convidado de honra foi assinado na sexta-feira, em Santiago, pelo diretor da Feira do Livro de Frankfurt, Juergen Boos, e pela ministra chilena da Cultura, Carolina Arredondo Marzán.

"Estou muito feliz pelo facto de o Chile ser convidado de honra da Feira do Livro de Frankfurt. Não só vamos conhecer melhor a animada e jovem cena editorial chilena e descobrir novas vozes literárias, como também vamos mergulhar no mundo literário de escritores conhecidos como Pablo Neruda, Isabel Allende e Roberto Bolaño", afirmou Juergen Boos.

A ilustração de livros chilenos, "reconhecida internacionalmente com numerosos prémios, também será apresentada", acrescentou.

Com o tema da apresentação do convidado de honra - "Através do céu claro da literatura", o diretor da Feira do Livro salientou que "qualquer pessoa que já tenha estado no Chile conhece o céu impressionante, amplo, claro e estrelado" que pode ser visto, por exemplo, à noite sobre o deserto de Atacama.

"Estou muito satisfeito pelo facto de a convidada de honra se apropriar desta imagem e nos mostrar como o céu e as estrelas contam as suas próprias histórias e influências e podem ser associados à criatividade e à literatura chilenas", acrescentou.

A ministra chilena da Cultura agradeceu ao Chile o facto de ter sido escolhido como convidado de honra da Feira do Livro de Frankfurt, que descreveu como "a mais tradicional, influente e prestigiada do mundo".

Estar presente na feira como convidado de honra é "uma grande oportunidade para mostrar ao mundo a vitalidade, a originalidade e a beleza da literatura chilena, mas também o engenho de muitos editores que ajudam as novas vozes literárias a encontrar o seu público", frisou.

"Como disse o Presidente da República, Gabriel Boric, um investimento na cultura é um investimento num mundo melhor", afirmou.

O Chile é o quarto país latino-americano a ser convidado de honra da Feira do Livro de Frankfurt, depois do México, em 1992, do Brasil, em 1994 e 2013, e da Argentina, em 2010.

O convidado de honra da próxima edição da Feira, que se vai realizar de 16 a 20 de outubro de 2024, é a Itália, seguida das Filipinas, em 2025, e da República Checa, em 2026.