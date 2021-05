O Fórum Saber Ouvir inclui “um conjunto de conversas para as quais foram convidados profissionais das mais variadas áreas”, informa a organização em comunicado, indicando que vão participar na primeira sessão o psiquiatra Joaquim Cerejeira e o padre Carlos Miranda.

“Pretende-se igualmente interpelar o público, com o objetivo de o dotar de mais e melhores ferramentas que contribuam para o desenvolvimento” da capacidade de "saber ouvir", acrescenta.

Organizada pela associação CulturX e pela Orquestra de Sopros de Coimbra, a sexta edição do CCC, subordinada ao tema "Pontes e (Re)encontros", decorre no fim de semana de 28, 29 e 30 de maio e compreende oito espetáculos de música clássica e outras atividades.

“Em plena época de transição primaveril, o Ciclo parte à procura das pontes e dos encontros, tendo Coimbra, lugar onde as margens se estreitam e juntam, como palco principal”, referem os promotores.

Na nota, realçam que, “da linha programática" do sexto Ciclo de Concertos, faz parte um concerto de piano comentado pelo maestro António Victorino d’Almeida, no dia 30, “especialmente direcionado para o público familiar”.

Tendo em conta que “este tema poderia ser aprofundado e debatido, explorando a multidimensionalidade do saber ouvir nos vários domínios”, a organização incluiu este ano “um espaço privilegiado de discussão e conversa”.

Em coorganização com o Centro Cultural Penedo da Saudade e o Diário de Coimbra (DC), decorrerão neste espaço cultural do Instituto Politécnico de Coimbra três conversas em dias distintos, sempre às 18:00, moderadas pela investigadora Ana Maria Ramalheira.

Na segunda sessão, em 19 de maio, participam o magistrado Tiago Miranda e um jornalista do DC, enquanto a terminar o fórum, no dia 27, estarão frente a frente o afinador de pianos Paulo Pimentel e o professor André Rui Graça.

Estes debates presenciais serão transmitidos em direto nas redes sociais do Ciclo de Concertos de Coimbra e do Centro Cultural Penedo da Saudade.

Este programa do CCC abrange mais duas conversas, estas coorganizadas com a Rádio Universidade de Coimbra (RUC): uma no dia 12, com a arquiteta e música Luísa Bebiano e o cineasta António Ferreira, e outra no dia 26, com a coreógrafa Leonor Barata e o juiz desembargador Luís Miguel Ferreira de Azevedo Mendes.

Estas sessões decorrerão em direto no programa “Observatório da RUC” (107.9 FM), às 21:00, com emissão online em www.ruc.pt e no Facebook da rádio.