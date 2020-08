Acresce que o imaginário popular dos residentes na aldeia está igualmente repleto de mitos sobre a comunidade judaica, desde logo com a Lenda da Marofa, sobre os judeus Zacuto e a sua filha Ofa que terão escolhido Castelo Rodrigo como nova morada ou a história de Epharim Bueno, de nome cristão Martim Álvares, "que, por ser judeu, deixou a sua terra natal, Castelo Rodrigo, para estudar e tornar-se médico".

“Exodus”, o tema de inauguração do ciclo "12 em Rede - Aldeias em Festa", recorda o livro sagrado do Antigo Testamento que conta a saída dos judeus do Egito e "simboliza as partidas e chegadas de que Castelo Rodrigo tem sido palco".

O programa de animação estende-se, até novembro, às restantes 11 localidades da rede de Aldeias Históricas de Portugal (AHP) - Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso - localizadas em dez municípios dos distritos de Coimbra, Guarda e Castelo Branco.

Depois de Castelo Rodrigo, a 12 de setembro será a vez de Linhares da Beira, com o espetáculo "Era uma vez em 1169" e a 19 de setembro Belmonte, sede da associação de desenvolvimento turístico promotora da rede AHP e terra natal do navegador Pedro Álvares Cabral, primeiro português a chegar ao Brasil, propõe o evento "Por Terras de Cabral".

A programação de setembro fecha dia 26 com o espetáculo "As mulheres de Marialva", na aldeia do mesmo nome, localizada no município de Mêda, distrito da Guarda.

Em outubro, o programa "12 em Rede - Aldeias em Festa" visita em três dias, entre os dias 2 e 4, as povoações de Castelo Mendo, Almeida e Piódão, respetivamente, seguindo depois para Sortelha (dia 17), Castelo Novo (dia 24) e terminando o mês a 31, em Idanha-a-Velha, distrito de Castelo Branco.

A aldeia de Monsanto, no município de Idanha-a-Nova, agraciada em 1938 com o título de Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, encerra a edição 2020 do ciclo "12 em Rede", a07 de novembro, sob o tema "Histórias da Aldeia: entre a Noite e a Madrugada".