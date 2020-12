De acordo com a programação, “O desenho enquanto prática, as novas tecnologias e a produção industrial” é tema de conversa a 9 de janeiro, no café-concerto, espaço que, a 14 de janeiro, vai animar com “O Lendário Homem do Trigo”, pelas 19h00.

Dia 15, pelas 21h00, no auditório, a música clássica marca presença no programa com o Concerto do Ano Novo e Reis pela Orquestra Filarmonia das Beiras.

Vértice pelo Jazz + traz ao café concerto as sonoridades da música jazz a partir das 19h00 e, naquele mesmo espaço, na tarde de 23, irá decorrer uma conversa sobre “O Desenho na Prática Artística”.

O teatro de marionetas vai abrir o pano do auditório pelas 10h30 de 27, com “A Viagem de Sophia”, sendo que aquele palco recebe na noite de 29 de janeiro a comédia de Nuno Markl “Saco de Pancada”.

Fevereiro começa com poemas e canções com “Ruge” na noite do dia 5, no auditório, e Ela Vaz atua pelas 19 horas do dia 11, no café-concerto, e no dia seguinte há teatro no auditório com a peça “O Amante”.

No sábado, 13, o café-concerto recebe um “masterclass” com Albano Jerónimo e no mesmo espaço pelas 19:00 do dia 17 haverá um filme-concerto de jazz.

Teresa Salgueiro atua no auditório no dia 19, sexta à noite, e no dia seguinte haverá mais uma conversa de “O Desenho como pensamento”, desta feita sobre o desenho nas coleções particulares e institucionais.

Ainda em fevereiro, dia 27, decorre uma oficina sobre conservação de fotografias e álbuns de família, dinamizada pela Cooperativa Árvore, que se repete a 06 de março.

“Bebeethoven” abre o mês de março com teatro para bebés, nos dias 7 e 8, às 10h30, no café-concerto, seguindo-se no mesmo espaço mais uma conversa sobre “O Desenho no mercado da arte”, dia 13, pelas 16h00.

Nesse mesmo sábado, à noite, mas no auditório, a companhia Olga Roriz apresenta o espetáculo de dança “Seis meses depois”.

A semana seguinte é dedicada ao teatro: “Cardume”, no palco do auditório, a 15 e 16, e “Catamarã” a 18 e 19, com “Nas ilhas de Salomão” e “Ninguém se preocupa com os erros ortográficos”, sempre no auditório.

O teatro regressa depois para assinalar o seu dia mundial, a 27, pelas 21:30, com a peça “Antes” pelo Teatro Praga.

Tim atua no auditório, na noite de 20 de março, continuando a música jazz ecoar no café concerto, escutando o “Vento na Lua”, ao fim da tarde do dia 24.