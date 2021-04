O ciclo, que decorre tradicionalmente na terceira terça-feira de cada mês, é retomado com a participação da poeta Rita Taborda Duarte, numa sessão com início às 20h30, na Sala Estúdio do Teatro da Rainha.

Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Rita Taborda Duarte estreou-se na poesia em 1998, com “Poética Breve”, é autora de “Na Estranha Casa de um Outro: Esboço de uma Biografia Poética” (2006), e de uma vasta obra no domínio da literatura infantil, assim como alguma ficção distribuída por antologias.

Em 2007, em colaboração com o filósofo André Barata, publicou “Experiências Descritivas: Dos Sentidos das Coisas/Círculos” e, entre as suas obras de poesia mais recentes, contam-se “Roturas e Ligamentos” e “As Orelhas de Karenin”, ambas publicadas pela editora Abysmo, em 2015 e 2019, respetivamente.