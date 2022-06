O ciclo Máquina de Gelados do Theatro Circo vai levar a Braga a brasileira Letrux, o grupo Fogo Fogo, a maliana Fatoumata Diawara e a luso-angolana Pongo, anunciou hoje aquela sala de espetáculos.

Os concertos vão acontecer em agosto, sempre à sexta-feira: Letrux no dia 05, Fogo Fogo no dia 12, Fatoumata Diawara no dia 19 e Pongo no dia 26.

Escritora, cantora, compositora e atriz, a brasileira Letícia Novaes vai apresentar o mais recente “Aos Prantos”, tendo passagem também marcada por Lisboa (Samambaia no dia 16 de julho, Musicbox nos dias 28 e 30), Madeira (Festival Concertos L, no dia 20 de julho), Festival Músicas do Mundo em Sines (27 de julho), Coimbra (Salão Brazil, 29 de julho) e Porto (Hard Club no dia 31 de julho).

Fogo Fogo são um quinteto português, lusófono, nascido na Casa Independente, em Lisboa, onde protagonizou concertos mensais a tocar funaná e a homenagear artistas de paragens cabo-verdianas.

“Natural do Mali, a cantora, compositora, guitarrista e atriz Fatoumata Diawara passa por Portugal para apresentar o seu segundo álbum a solo, ‘Fenfo’. Tendo tocado com alguns dos maiores nomes da música contemporânea, como Bobby Womack, Herbie Hancock, Roberto Fonseca, Amadou & Mariam, Oumou Sangaré, Toumani Diabaté, Flea e muitos outros, Diawara atuou recentemente no Carnegie Hall ao lado de David Crosby, Chris Thile, Snarky Puppy”, pode ler-se no comunicado do Theatro Circo.

A última noite do ciclo leva Pongo a Braga, com o recente “Sakidila” para apresentar. A carreira de Pongo na música começou aos 15 anos, quando deu voz ao tema “Kalemba (Wegue Wegue)”, dos Buraka Som Sistema. Em 2019, já com 27 anos, editou o primeiro EP a solo, “Baia”, e no início de 2020 o segundo, “Uwa”, editado pela Caroline International.

Pongo entrou no ‘radar’ de vários meios internacionais, como a publicação NME, que a colocou na lista de 100 novos artistas que iriam marcar 2020, e a estação BBC Radio 6 Music, que incluiu temas de Pongo na sua ‘playlist’.

Em 2020, foi uma das vencedoras dos prémios Music Moves Europe, que distinguem artistas emergentes representantes do “som europeu de hoje e de amanhã”.

Os bilhetes para os concertos de Letrux, Fogo Fogo e Pongo custam 10 euros, enquanto o espetáculo de Fatoumata Diawara, que recentemente esteve em palco com os Gorillaz no Primavera Sound do Porto, tem um custo de 15 euros.