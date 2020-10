O ciclo de concertos "Mundos", no Teatro da Trindade, em Lisboa, prossegue dia 27 com o francês Chassol, encerrando a 8 de dezembro com o duo estoniano Puuluup, foi hoje anunciado.

O ciclo, organizado em parceria com o Festival Músicas do Mundo, de Sines, prossegue com o músico francês Chassol "depois de uma paragem forçada pela pandemia de COVID-19", anunciou o Teatro da Trindade. O certame iniciou-se em fevereiro com o grupo britânico Triaboliques, o único concerto levado a palco, de uma programação que previa a estreia em Lisboa, em março, da cantora brasileira Ava Rocha e, em abril, a atuação dos romenos Taraf De Caliu. Para maio estava agendado o músico nigeriano Tony Allen, que morreu no final de abril. A maliana Oumou Sangar estava previsto atuar em junho e os Huun-Huur-Tu, da república russa de Tuva, em setembro. O pianista, compositor e arranjador Christophe Chassol sobe ao palco do Trindade no próximo dia 27, apresentando o seu mais recente disco, "Ludi", editado em março passado. Chassol, natural da ilha de Martinica, colaborou com nomes como os Phoenix e Sebastien Tellier. As suas composições articulam vozes, música, sons e imagens em novos objetos audiovisuais. Em dezembro, no dia 8, o ciclo "Mundos" encerra com o duo Puuluup, onde "a tradição e o novo unem-se", afirma o Trindade. No ano passado, o ciclo "Mundos" contou com 3.565 espectadores, segundo a organização.