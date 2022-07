Entre 21 e 24 de julho, “pelo 10.º ano consecutivo a Associação Porta-Jazz apresenta parte da melhor música original e criativa com berço na cidade do Porto”, sempre às 22h00, no Largo dos Cavalinhos do Palácio de Cristal, refere aquela associação cultural num comunicado hoje divulgado.

“Mais uma vez este ciclo de concertos serve como montra às edições do Carimbo Porta-Jazz, que no ‘Relento’ deste ano apresenta dois concertos de discos já editados e também serve como concerto de lançamento de dois novos discos, a estrear nestes dias de fim de julho”, lê-se na nota.

O ciclo inicia-se no dia 21, com o espetáculo “Sombras da Imperfeição”, nome de um álbum com música do pianista Hugo Raro, com Miguel Amaral na guitarra portuguesa, Rui Teixeira no clarinete baixo e Miguel Sampaio na bateria, e que com a cocriação do pintor Jas representou a parceria com o Guimarães Jazz no ano de 2020.

No dia 22, o Eurico Costa Trio (Eurico Costa na guitarra, Demian Cabaud no contrabaixo e Marcos Cavaleiro na bateria) apresenta “Copal”, editado em dezembro do ano passado.

Para dia 23, está marcada a atuação do duo 293 Diagonal, composto por “dois surpreendentes e notáveis músicos da nova geração, a cantora Joana Raquel e o saxofonista Daniel Sousa”. O ciclo encerra, no dia 24, com o projeto Do Acaso, que cruza literatura com música e, consequentemente, músicos com atores, e o álbum “Catarse Civil”. Nessa noite, “os intervenientes multiplicam-se e estendem-se até ao número de doze músicos em palco”.