Nas redes sociais, o Ponte Pila - Instituto del Deporte de la Ciudad de México lançou uma campanha de sensibilização para convocar os jovens para a vacinação.

Através do Instagram, o instituto do desporto da Cidade do México pediu aos jovens que escolhessem uma canção para ouvir no momento da vacinação. Depois de recolhidas as sugestões, o organismo do governo do México partilhou a lista dos temas que se vão poder ouvir nos centros de vacinação na próxima semana.

"Nada", de Zoé, "Agüita", de Danna Paola, "Tusa", de Karol G, "Peaches", de Justin Bieber, e "One Way or Another", versão dos One Direction, foram algumas das canções mais pedidas pelos jovens mexicanos.

Veja na publicação a playlist: