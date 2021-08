Num território marcado pela tradição das bandas filarmónicas centenárias, CineBanda é um projeto em rede que potencia essa herança da música de sopros, juntando em cada apresentação músicos profissionais e igual número de músicos amadores de bandas locais, avança o município de Leiria em comunicado.

CineBanda tem como diretor artístico Laurent Filipe e como diretor musical Alberto Roque, que num exercício de criação em residência em cada concelho vão trabalhar obras originais escritas por jovens compositores nacionais, para as apresentar com os filmes, numa evocação do cinema mudo.

O projeto pretende ser uma experiência imersiva que faça “conviver contemporaneidade e memória” em locais selecionados pela sua mais-valia patrimonial. CineBanda ambiciona ainda “incrementar a coesão territorial”, servindo também para “valorizar as dinâmicas locais e turísticas”.

Estão previstos oito espetáculos, sendo que as primeiras apresentações acontecem no Parque das Termas de Monte Real, em Leiria, nos dias 3 e 4 de setembro, às 21h30, com entrada livre.

Depois, CineBanda segue para o Castelo de Pombal em 10 de setembro e Praça de touros de Abiul, também em Pombal, dia 11.

Em Peniche, as apresentações são no Parque do Baluarte, em 17 e 18 de setembro, enquanto a Praça 5 de Outubro, em Torres Novas, acolhe CineBanda, em 24 e 25 de setembro.