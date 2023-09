“O vinho é sempre pretexto para as diferentes atividades”, disse hoje, na sessão de apresentação da edição deste ano da iniciativa, a autora do projeto produzido pela associação Cultura e Risco, Margarida Mendes Silva.

Na edição de 2023, a atividade “Sabores, Saberes” terá lugar no auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), onde vão ser exibidos três filmes, nos dias 4, 11 e 18 de outubro, antecedidos de uma breve apresentação.

No final de cada sessão haverá um momento de degustação inspirado no universo gastronómico do filme exibido, elaborado pelos alunos da licenciatura de Gastronomia daquela escola, com sob orientação do chef Luís Lavrador.

A ideia passa não só pelo alargamento do evento para outro tipo de públicos, neste caso estudantil, mas também por “espalhar” as atividades pelo território da cidade, “tendo sempre a cultura como protagonista que atravessa toda a programação. O vinho é o pretexto para chegar às várias disciplinas artísticas que estão presentes nesta edição”, acrescenta.

O programa prevê para o dia 5 um ‘sunset’ com quatro momentos de degustação, criados pelo chef Paulo Felisberto, harmonizados com quatro espumantes da Bairrada, nas Piscinas do Mondego.

Já no dia 7 de outubro, no Mercado Municipal D. Pedro V, realizar-se-á um ‘showcooking’ com o chef Marco Almeida, seguindo-se a inauguração da mostra de Vinhos de Lisboa, pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRLisboa).

Ainda nesse dia, vai ser apresentado o livro “Pão, Azeite e Vinho”, com Pedro Rodrigues, seguido de uma prova de vinhos comentada e uma conversa sobre o livro “Do Comer e do Falar… Vocabulário Gastronómico”, com Maria da Graça Pericão.

Este “é um evento que se enquadra numa estratégia de dinamização dos nossos espaços municipais”, sustenta o vereador da Câmara de Coimbra Miguel Fonseca.

Será também no Mercado Municipal D. Pedro V que vai estar alocada a instalação artística “Ciranda 2023”, entre 12 de outubro e 16 de dezembro.

Esta instalação “vai seguramente também contribuir para constituir um polo de dinamização cultural, de visitas ao espaço”, sublinha o autarca.

Em "O Mundo do Vinho", será também possível participar em “Uma Viagem pelo Património Vitivinícola de Sicó”, no dia 15 de outubro.

O projeto, como habitualmente, inclui um jantar vínico, com ementa do chef Vítor Dias, inspirada pelas receitas de Luís de Sttau Monteiro, numa conjugação harmoniosa com os vinhos da Região de Lisboa, no dia 14, no Hotel Quinta das Lágrimas.

Para encerrar a 6.ª edição, o Seminário Maior De Coimbra vai acolher o programa de rádio “Radicais Livres” da Antena 1, no dia 21, com o tema “Um Brinde à Política?”.

A Câmara Municipal de Coimbra apoia este ano, pela segunda vez, o projeto, cuja programação completa está disponível em vinhoearte.pt.