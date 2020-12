Esta transmissão, programada para as 17h00, procura ir ao encontro das medidas adotadas para conter a propagação da pandemia de COVID-19, como a diminuição de lotação nas salas e o dever de recolher obrigatório a partir das 13h00 no dia 1 de janeiro.

Números de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, ‘clown’, mastro chinês, corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo são alguns dos números que os artistas, acompanhados por uma orquestra ao vivo, apresentam neste espetáculo, que pode ser assistido através da plataforma Ticketline Live Stage, pelo custo de nove euros.

O Circo de Natal do Coliseu do Porto estreou-se nos Cinemas NOS no dia 26 de dezembro e terá duas transmissões diárias até dia 6 de janeiro, além das últimas sessões ao vivo, que terão lugar entre hoje e quarta-feira, no Coliseu do Porto.