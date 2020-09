Os Clã, David Fonseca e Lena D’Água estão entre os artistas e bandas que atuam no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, em 1 de outubro, no âmbito do festival Fnac Live Box Edition, foi hoje anunciado.

No festival, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, haverá dois palcos. Num deles irão atuar Castilho (vencedor do concurso Novos Talentos Fnac 2020), Clã, David Fonseca e Lena D’Água. Pelo palco Novos Talentos vão passar Grand Sun, Neon Soho e Maudito.

Além disso, “ao longo da noite, Salvador Martinha e Inês Lopes Gonçalves vão também fazer um acompanhamento especial do festival”.

O festival terá entrada gratuita e o Coliseu terá uma lotação reduzida, de 1.300 pessoas. De acordo com a organização, “em breve serão divulgados todos os detalhes sobre quando e onde poderão ser levantados os bilhetes de acesso ao festival”.

A organização salienta que, “para garantir a segurança de todos e seguindo as normas atuais, não haverá circulação de pessoas entre palcos, mas cada plateia terá acesso ao que se está a passar no outro palco através de uma projeção em direto”.