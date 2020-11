A 7.ª edição do Festival O Sol da Caparica, que se realiza no concelho de Almada, de 12 a 15 de agosto do próximo ano, vai contar com a participação de António Zambujo e dos Clã, no primeiro dia, anunciou hoje a organização.

Para o dia de abertura, 12 de agosto de 2021, foram também anunciados Fernando Daniel e Melim. No segundo dia, deverá atuar Alberto Índio e, para o dia 14, estão anunciados Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra e Twenty Fingers.

O festival da Costa da Caparica, em Almada, no distrito de Setúbal, vai manter o palco principal e o secundário, assim como os palcos comédia e dança, e ainda o parque de desportos radicais, segundo a organização.

Os artistas hoje anunciados juntam-se a Anselmo Ralph, Diogo Piçarra, HMB, Mão Morta, Moonspell, Pablo Martins (1Kilo), Plutónio, ProfJam, Rui Orlando. O cartaz, segundo a organização, ainda não se encontra fechado.