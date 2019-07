“O aprofundamento do conhecimento mútuo dos agentes culturais de cada cidade será ainda uma oportunidade para encorajar a criação de parcerias específicas”, adiantam os promotores do seminário, que procurará respostas para a questão ‘Como estabelecer um quadro de cooperação e mobilidade europeia?’.

Coimbra, “ao longo da sua história”, desenvolveu “relações com as principais cidades de cultura europeias, que se foram concretizando num relevante conjunto de geminações”, afirmam os promotores da iniciativa.

Importa, sustentam ainda, “não apenas aprofundar as relações entre Coimbra e as cidades com as quais está geminada, mas também estimular a cooperação entre as instituições culturais de cada uma destas cidades europeias, com vista ao estabelecimento de uma rede de intercâmbios artísticos e culturais, a desenvolver num programa específico de trabalho”.

Com início agendado para as 18:00 de sexta-feira, com uma sessão solene nos Paços do Concelho, seguida de jantar, os trabalhos propriamente ditos do seminário decorrem, no Convento São Francisco, entre as 09:30 e o final da tarde de sábado (sessão de encerramento prevista para as 18:00).

A candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027 está a ser impulsionada pela Câmara Municipal, que apresentou em junho de 2018 a equipa responsável pelo projeto – Luís de Matos, António Pedro Pita, Cristina Robalo Cordeiro, Luís Filipe Menezes, Manuel Rocha e Nuno Freitas.