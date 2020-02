A exposição, promovida pelo Museu da Ciência da Universidade de Coimbra e pelo Exploratório - Centro Ciência Viva, é inaugurada no domingo, na Casa das Caldeiras, estando patente até 30 de junho, revelou hoje a organização, em conferência de imprensa.

A iniciativa, intitulada "Leonardo da Vinci: Tornar o conhecimento visível", vai apresentar 12 máquinas construídas, a partir de esboços originais do inventor italiano, que foram doadas pela empresa americana IBM ao já extinto Museu Nacional da Ciência e da Técnica de Coimbra em 1969, cuja coleção passou para o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (MCUC), referiu o diretor do Exploratório, Paulo Trincão.

As máquinas construídas pela IBM no contexto da sua comunicação da ciência são pequenos objetos de carpintaria criados a partir dos desenhos de Leonardo da Vinci, sendo o maior um relógio que terá um metro e meio de altura, explicou o responsável, esclarecendo que a maioria das máquinas tem um comprimento de entre 70 centímetros a um metro.

Para além das máquinas, estarão também expostas reproduções de esquemas e desenhos de Leonardo da Vinci.

"Esta exposição tem uma visão transversal do Leonardo da Vinci", vincou Paulo Trincão, referindo que alguns dos desenhos do inventor italiano presentes estarão expostos junto a objetos reais, como desenhos anatómicos ao lado de peças anatómicas, exemplificou.

A exposição é de entrada gratuita para a comunidade universitária, tendo um preço de cinco euros para o público geral e de 3,5 euros para estudantes e seniores.

O vice-reitor da Universidade de Coimbra Luís Simões da Silva, também presente na conferência de imprensa, realçou que o plano de atividades do Museu da Ciência prevê "uma série de iniciativas novas que irão surgir ao longo dos anos", escusando-se a avançar com as novidades programadas.