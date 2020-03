Os Coldplay lançaram esta quinta-feira, dia 12 de março, o videoclip do tema "Trouble In Town". A canção faz parte do último álbum da banda, "Everyday Life".

"Inspirado por 'Animal Farm' de George Orwell, o vídeo desenrola-se num mundo distópico povoado por animais, incluindo suínos políticos, raposas agitadoras de ruas e um polícia leopardo-das-neves", explica a editora Warner Music em comunicado.

O vídeo foi realizado por Aoife McCardle e já se encontra disponível no canal oficial da banda no Youtube.

VEJA O VÍDEO: