A confirmação chegou por parte da promotora Everything is New. Os Coldplay vão mesmo dar um concerto em Portugal em 2023 no Estádio Cidade de Coimbra, a 17 de maio.

O burburinho começou no Twitter quando o novo videoclip da banda, do tema "Humankind", estreou e nele apareceram imagens de vários dos estádios onde a banda vai tocar, incluindo do de Coimbra. Depois disso, alguns meios de comunicação avançaram com a notícia, mas faltava chegar a confirmação oficial.

Os bilhetes estarão à venda esta quinta-feira, 25 de agosto, a partir das 10h00. O preço dos bilhetes oscila entre os 65 e os 150 euros, sendo o preço para a plateia de 85 euros.

Os fãs que quiserem assistir ao concerto a partir do relvado do estádio terão de desembolsar 85 euros. Já os bilhetes para as bancadas Nascente Inferior e Poente Inferior custam 150 euros.

Os bilhetes para a Bancada Sul Superior e Mobilidade Condicionada estarão à venda por 65 euros. No Estádio Cidade de Coimbra poderá, ainda, assistir ao concerto a partir da Bancada Nascente ou Poente Superior (120 euros), Bancada Sul Inferior (90 euros).

"Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário", alerta a promotora.

17 de maio | Estádio Cidade de Coimbra

Relvado - 85€

Bancada Nascente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Poente Inferior - 150€ (com marcação)

Bancada Nascente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Poente Superior - 120€ (com marcação)

Bancada Sul Inferior - 90€ (com marcação)

Bancada Sul Superior - 65€ (com marcação)

Mobilidade Condicionada- 65€

Locais de venda oficiais: FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP, Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com e em everythingisnew.pt

A banda de Chris Martin, que atuou já algumas vezes em Portugal, anunciou mais concertos em estádios europeus que recebem, pela primeira vez, a digressão mundial “Music of the Spheres”.

Com arranque em Portugal, a ‘tour’ segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além de incluir espetáculos no Reino Unido, em Manchester e Cardiff.

Na nota é referido que a digressão se destaca por um conjunto de iniciativas de sustentabilidade.

“A produção do espetáculo utiliza energia 100% renovável em quase todos os locais, traz consigo o primeiro sistema de geradores em ‘tour’ no mundo, feito a partir de 40 baterias de carros elétricos BMW; bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas, que permitem aos fãs fazerem parte do espetáculo, criando energia através das mesmas, painéis solares e turbinas eólicas em cada espetáculo […]. Por cada bilhete vendido é plantada uma árvore”, é destacado.

A banda de rock criou o ‘site’ sustainability.coldplay.com, no qual está disponível informação sobre estas iniciativas.

Na semana passada os Coldplay lançaram o novo vídeo “Humankind”, do seu mais recente álbum, “Music Of The Spheres”, em que mostraram pistas com as novas cidades da digressão, entre elas Coimbra.

Fundada em 1996, a banda britânica foi já por várias vezes distinguida com Grammy e prémios MTV.