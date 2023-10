“Contos daqui e d’além” é uma coletânea de contos da autoria de 30 autores da diáspora, residentes em oito países diferentes, nenhum deles de língua oficial portuguesa, segundo uma nota da editora.

“A divulgação literária está em dívida com os autores da emigração, dívida essa que poderá ser em parte corrigida com a recente publicação” desta coletânea de contos, afirma o editor da Oxalá, Mário GM dos Santos.

Trata-se de 31 contos inéditos, alguns de escritores com obra já publicada em Portugal, outros de autores que se aventuram pela primeira vez no campo da ficção e “conseguem surpreender pela qualidade da escrita e da narrativa”, considera o editor.

A mesma opinião é partilhada pelo poeta e antigo ministro da Cultura Luís Filipe Castro Mendes, que, no prefácio do livro, diz que estes contos “apresentam uma grande variedade de temas, de pontos de vista, de imaginários e até de qualidade literária”.

“Há uma grande presença do fantástico nalguns destes contos, como a querer responder à vida com a fantasia criadora e não mais com o duro realismo das histórias mais antigas dos pais e dos avós”, adiantou, referindo ainda encontrarem-se em cada conto “respostas diversas e diferenciadas”, resultantes do facto de os seus autores viverem e conviverem com “diferentes situações de pertença dividida (entre a sua pátria e o seu país de acolhimento”.

Gabriela Ruivo, residente em Londres, tem várias obras já publicadas em Portugal, a última das quais é um romance intitulado “Lei da Gravidade”, editado em setembro pela Porto Editora.

Com vários contos publicados em diferentes coletâneas, Luísa Semedo tem um romance editado pela Coolbooks, intitulado “O canto da Moreia”, e faz um vasto trabalho em França, país onde reside, relacionado com as migrações e com as comunidades portuguesas.

Luz Marina Kratt e Paula de Lemos, ambas residentes na Alemanha, publicaram, respetivamente, “Já para casa” e “O cheiro da anoneira”, na Oxalá, e “Adeus, Portugal”, pelas edições Colibri.

Os restantes autores que integram esta coletânea incluem Alexandre Matoso, Amilton Conte, Dévora Cortinhal, Duarte Faro, Jorge Antunes, Luís Galveias, Paula Sá Carvalho e Sandra Amado, todos residentes no Luxemburgo.

De Inglaterra, chegam contos de António Magalhães, Margarida Nogueira e Maria Letras, enquanto de França colaboram António Topa, Fátima Ferreira e Mikael Oliveira.

Bernard P. Trigo, Carla Magalhães, Cristina Marques dos Reis, Luísa Coelho, Margarida Nörenberg, Maria Auta, Marília Andrea e Sofia Gomes são os autores que vivem na Alemanha.

Contribuem ainda para esta coletânea Sarah Virgi, dos Países Baixos, Sónia Micaelo, da Bélgica, Helena Zefanias, de Espanha, e Lese Costa Pinto, do Canadá.

A Oxalá é uma editora com sede na Alemanha e vocacionada para a publicação e divulgação dos autores da diáspora.