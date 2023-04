O presidente executivo da NBCUniversal deixou a gigante do entretenimento dos EUA depois de admitir que teve "relacionamento inapropriado" com uma colega de trabalho, anunciou o grupo Comcast no domingo.

"Hoje é meu último dia como CEO da NBCUniversal", afirmou Jeff Shell, 57 anos e casado, num comunicado, no qual admite que teve "um relacionamento inapropriado com uma mulher na empresa".

"Lamento muito por ter dececionado os meus colegas da Comcast e da NBCUniversal. São as pessoas mais talentosas do ramo", acrescentou.

A Comcast afirmou num comunicado que chegou a uma "decisão mútua" com Jeff Shell para que ele pedisse demissão "com efeito imediato após a investigação da empresa liderada por um advogado externo sobre uma denúncia de conduta inadequada".

"Dececiona-nos partilhar esta notícia com vocês. Construímos esta empresa sobre uma cultura de integridade", afirmou a Comcast numa mensagem aos funcionários.

A NBCUniversal possui várias estações de televisão de notícias e entretenimento, um estúdio cinematográfico, parques temáticos e um serviço 'premium' de streaming.

Shell trabalhava na empresa com sede em Nova Iorque há quase duas décadas, antes de assumir o cargo de presidente executivo em janeiro de 2020.

A página financeira do canal de notícias CNBC, parte da NBCUniversal, citou fontes anónimas que destacaram que a ação contra Shell "foi apresentada por uma mulher com a qual o executivo manteve uma 'relação inapropriada'".

Shell é o segundo presidente executivo que deixa a empresa nos últimos três anos por conduta inapropriada, enquanto Hollywood continua a tomar medidas drásticas contra o comportamento duvidoso dos seus empresários: em 2020, o então vice-presidente Ron Meyer saiu ao admitir que manteve um relacionamento e pagou à mulher pelo seu silêncio.