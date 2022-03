No vídeo da atuação de FF partilhado na página de Instagram do Festival da Canção, Manuel Luís Goucha elogiou a atuação do cantor e o tema "Como É Bom Esperar Alguém".

"Magnífica canção e voz. Sem patéticos 'folclorós', a ganhar a todos representaria, famigerada comunidade inclusive, com dignidade", escreveu o apresentador da TVI nas redes sociais.

O comentário tem sido criticado e a dupla Fado Bicha, que também participou no Festival da Canção 2022, já reagiu. "Que falta de respeito pelo nosso trabalho, ainda por cima usar o magnífico Fernando Fernandes como escudo do teu ódio. Não somos patéticas, a tua expressão aberta e gratuita de homofobia internalizada é que é", escreveram.

Nas redes sociais as críticas a Manuel Luís Goucha têm dado que falar. No site Dezanove, foi também partilhada uma carta aberta dirigida ao apresentador. "Hoje, mais uma vez, vi aquilo que nunca achei ver da sua parte: a humilhação descarada e sem princípios", sublinhou Isamel Sousa.